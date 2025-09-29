La Divisione Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione costantemente impegnata a monitorare gli episodi di violenza giovanile che avvengono in questa provincia, in stretta sinergia con le forze di polizia che operano sul territorio, ha individuato alcuni soggetti nei confronti dei quali sono stati emessi sei Divieti di Accesso ad Aree urbane (D.A.C.U.R.) ex art. 13 bis D.L. nr. 14/2017 co. 1 e 1 ter, rinovellato dal D.L. 130/2020, meglio conosciuto come “Daspo Willy”.

In particolare durante la notte del 17.06.2025, all’interno delle “piscine di Villaromagnano” si è verificata una violenta rissa che vedeva coinvolti diversi giovani, iniziata all’interno del locale e culminata poi nel parcheggio esterno dove una donna, completamente estranea ai fatti, veniva travolta e calpestata da un gruppo di 20 o 30 persone, riportando la frattura di una costola, dichiarata guaribile in giorni venti.

L’attività di indagine esperita dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Tortona (AL) consentiva di identificare i partecipanti al grave episodio di violenza, che venivano deferiti all’A.G. per i reati di rissa e lesioni personali.

Considerata la personalità socialmente pericolosa degli individui coinvolti, desumibile non solo dal gravissimo fatto di cui si sono resi responsabili, ma anche da altri pregiudizi penali a loro carico, il Questore della Provincia di Alessandria ha adottato la suddetta misura di prevenzione, vietando per la durata di anni UNO l’accesso e lo stazionamento presso il locale “le Piscine di Villaromagnano” alle seguenti persone:

K.K. F di nazionalità italiana di anni 19;

C.E.C di nazionalità italiana di anni 18;

B.M di nazionalità italiana di anni 19;

S.A. di nazionalità italiana di anni 19;

F.R. di nazionalità italiana di anni 19;

G.F. di nazionalità italiana.