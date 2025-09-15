Dopo il successo del Concerto della Filarmonica Rossini in Piazza Dellepiane del 30 agosto, il Novi Musica Festival (di cui è Direttore Artistico Maurizio Billi) riprende con un Recital pianistico del duo RIDOLFI – FELICIONI

L’evento, con la Direzione artistica del Maestro Maurizio Billi, gode del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, della Provincia di Alessandria, il sostegno della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte , dei Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo, della Fondazione CRAL, della Fondazione CRTORINO e di molte aziende del territorio

L’ingresso alla manifestazione è ad offerta con prenotazione da richiedere novimusicaecultura.direzione@gmail.com

al 3805827986

I posti saranno numerati e assegnati con prenotazione in base all’arrivo della richiesta fino all’esaurimento dei posti disponibili . E’ prevista la prelazione dei posti per gli iscritti all’Associazione Novi Musica e Cultura,