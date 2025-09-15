Dopo il successo del Concerto della Filarmonica Rossini in Piazza Dellepiane  del 30 agosto, il Novi Musica Festival (di cui è Direttore Artistico Maurizio Billi) riprende  con  un  Recital pianistico del duo RIDOLFI – FELICIONI

L’evento, con la Direzione artistica del Maestro Maurizio Billi,  gode del patrocinio dell’Ambasciata di Spagna, della Provincia di Alessandria,  il sostegno della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte , dei Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro e Bosco Marengo, della Fondazione CRAL, della Fondazione CRTORINO e di molte aziende del territorio

L’ingresso alla manifestazione è ad offerta    con prenotazione da richiedere      novimusicaecultura.direzione@gmail.com

al  3805827986

I posti saranno numerati e assegnati con prenotazione  in base all’arrivo della richiesta fino all’esaurimento dei posti disponibili. E’ prevista la prelazione dei posti per gli iscritti all’Associazione Novi Musica e Cultura,