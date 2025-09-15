Si conclude la terza edizione dell’Alexandria Opera Festival 2025 il giorno sabato 20 settembre ore 21, con il concerto dal titolo “la grande serata della Lirica” presso l’Abbazia di Rivalta Scrivia. L’evento é organizzato dall’Associazione Lyricum a favore dell’Associazione Enrico Cucchi. L’ingresso é a offerta libera.
Il programma della serata prevede musiche di Puccini, Verdi, Gounod, Rossini.
Si esibiranno i cantanti baritono Filippo Polinelli, soprano Tomoko Okabe, tenore Giampaolo Guazzotti, il soprano Assunta Ramundo e il tenore Valerio Perna.
Al pianoforte il maestro Umberto Battegazzore
Il Festival é sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con la partecipazione di Alexala, Slala, Siof, Comuni, Pro Loco ed enti locali.