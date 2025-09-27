E’ stato ritrovato e per fortuna in discrete condizioni l’uomo di 50 anni, di Isola Sant’Antonio disperso da ieri sera, grazie al grande dispiegamento di forze messo in atto dalla Protezione Civile di Tortona e del Tortonese con un elicottero e i Carabinieri di Tortona che hanno messo in campo ben 4 pattuglie, con i Vigili del Fuoco, volontari, Croce Rossa, 118 e tanti altri.

Una ricerca che ha preso il via alle 23 di ieri sera, venerdì 26settembr, quando l’uomo non è rientrato a casa e la compagna ha dato l’allarme.

Il 50enne ha girovagato tutta la notte ed è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, in un’area vicino al fiume Po. L’uomo é apparso in discrete condizioni di salute, ma per precauzione e per eventuali controlli è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto emerso l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione senza documenti e in abbigliamento informale per motivi personali che non possono essere divulgati perché andremmo incontro a violazione della legge sulla privacy, ma ciò che conta alla fine di tutta questa vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tantissime persone è che l’uomo sia stato ritrovato sano e salvo, che chiude con lieto fine la vicenda.