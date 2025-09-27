Ad Isola Sant’Antonio scattano le ricerche per un uomo di circa 50 anni, che risulta disperso da ieri sera. L’uomo Un uomo di 50 anni residente in paese. Mentre scriviamo Vigili del Fuoco e Protezione civile sono alla ricerca dell’uomo che secondo quanto è stato possibile appurare è uscito dalla propria abitazione prima di cena, in abbigliamento informale e senza documenti e nella serata di ieri e non è più rientrato.

A dare l’allarme sono stati i parenti ed in particolare la moglie che lo ha visto uscire dall’abitazione senza più rientrare: preoccupata ha chiamato il 112 e da ieri sera, venerdì, sono scattate le ricerche con una mobilitazione generale tuttora in corso.

FOTO DI REPERTORIO