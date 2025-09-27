Il Questore della Provincia di Alessandria, ricevute le segnalazioni dei Carabinieri della Compagnia di Alessandria ed analizzati i fatti e le pregresse criticità rilevate, visti gli approfondimenti esperiti dalla Divisione Polizia Amministrativa, ha emanato un provvedimento di sospensione per 60 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, della licenza per pubblica festa da ballo ad un locale della Provincia.

Le motivazioni che hanno portato a tale decisione sono legate ad episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane che, uniti a pregressi episodi avvenuti nel corso dell’anno, oltre al fatto che l’esercizio è stato oggetto di altri due provvedimenti di sospensione negli ultimi 3 anni, hanno portato il Questore di Alessandria a decidere di sospendere nuovamente la licenza per un tempo maggiore rispetto ai precedenti due casi, al fine di evitare il ripetersi dei gravi fatti di violenza.

Dall’inizio dell’anno, i Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno prodotto numerose relazioni per risse, danneggiamenti, reati contro la persona all’interno del predetto locale; per ultimo, nel fine settimana scorso, i militari sono intervenuti a seguito di numerose richieste al NUE 112 per una violenta rissa in corso fra una ventina di avventori. Sul posto si trovavano 4 ragazzi che alla vista dei militari cercavano di darsi alla fuga, ma venivano fermati poco dopo. Uno di questi era a torso nudo e presentava dei graffi sul corpo, oltre a segni evidenti di una colluttazione appena avvenuta. Venivano contattati gli addetti alla sicurezza dell’esercizio pubblico, anche loro con segni al volto con ferite lacero contuse, graffi ed escoriazioni compatibili con un’aggressione.

Nell’area dei fatti i Carabinieri trovavano due bastoni e un paletto di recinzione divelto, utilizzati in precedenza durante la rissa, nonchè un’autovettura danneggiata, non appartenente ai corrissanti. Nell’auto di uno dei fermati sono state trovate anche delle pietre.

Vista la gravità dei fatti, uno degli addetti alla sicurezza recatosi al pronto soccorso per le ferite riportate, è stato giudicato guaribile in 21 giorni.