Ha girovagato per tutta la notte nei boschi ed è stata ritrovata in buone condizioni questa mattina domenica 14 settembre, dalla Protezione Civile di Tortona, Luigina Ceresa, la 85enne residente a Brignano Frascata, scomparsa ieri mentre era per funghi con il figlio che ha dato l’allarme. Secondo quanto emerso la donna si trova in buone condizioni.

Il ritrovamento è stato frutto di una vera e propria mobilitazione che ha coinvolto i vigili del Fuoco i Carabinieri della compagnia di Tortona la Protezione civile di Tortona, la squadra di volontari AIB (Anti incendio boschivo), la Croce Rossa di San Sebastiano e i molti abitanti della zona che si sono offerti volontari.

FOTO DI REPERTORIO