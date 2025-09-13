Ieri sera, venerdì 12 settembre una piazza stracolma ha vissuto un grande concerto con i Nomadi in occasione della 26a Giornata Franca Cassola Pasquali a Castelnuovo Scrivia. La serata, presentata da Alessandra Dellacà, ha segnato un doppio record: si calcolano 6.500 le persone che hanno seguito il concerto e che hanno permesso di raccogliere 27.580€. “A nome dell’associazione Franca Cassola Pasquali – così il presidente Helenio Pasquali – un immenso grazie a tutti per una serata che ricorderemo per sempre e che ci permette di far crescere ulteriormente i progetti che renderanno l’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona, Breast Unit provinciale, diretta dal dr. Francesco Millo con la sua equipe multidisciplinare, un autentico punto di riferimento per il Piemonte ma non solo“.

