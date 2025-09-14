Secondo le informazioni ufficiali arrivate dalle Forze dell’ordine stava camminando lungo una strada secondaria, in campagna, senza rendersi conto di dove si trovasse e perché la pensionata di 85 anni ritrovata stamattina.

Il personale del 118, in transito con un’ambulanza per il trasporto di un altro paziente, alla vista dell’anziana donna, per la quale erano in corso le ricerche, ha allertato i Carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto e hanno soccorso l’85enne.

La donna, nonostante lo stato confusionale, è risultata in buone condizioni generali di salute ed è attualmente ricoverata presso l’Ospedale Civile di Tortona per i necessari accertamenti.