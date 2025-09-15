Carrosio – Santa Messa per la Solennità dell’Esaltazione della Santa Croce, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta. Nell’importante giorno delle cresime, la messa è stata tenuta dal Cardinale Domenico Calcagno, Presidente Emerito dell’APSA e originario della frazione Tramontana di Parodi Ligure, giunto da Roma per la ricorrenza. A seguire, la tradizionale processione per le vie del paese.
Presenti, il Maresciallo Alessandro Morelli, Comandante della Stazione di Voltaggio, in rappresentanza dei Carabinieri, Don Andrea Carcasole dell’Unione delle Parrocchie del Gaviese, il Sindaco di Carrosio Corrado Guglielmino e Don Alvise Leidi dell’Unione delle Parrocchie del Gaviese.