Parte la raccolta fondi per l’acquisto della nuova Risonanza magnetica pediatrica per

l’Ospedale Infantile «Cesare Arrigo». L’avvio avverrà in occasione di una serata benefica ricca

di contenuti dove sensi e suggestioni si snodano e si alternano negli spazi raffinati di Palazzo

Terzano tra calici di vino, storia, musica e racconti coinvolgenti

Il suggestivo Palazzo Terzano, dimora storica nel cuore di Valenza, accoglierà giovedì 25

settembre alle 18,30 l’evento benefico «Spirito Solidale – Il brindisi che fa bene»,

organizzato dalla Fondazione Uspidalet Ets con la collaborazione di Ais Piemonte –

Delegazione di Alessandria, del Comune di Valenza e dei padroni di casa della storica dimora

Palazzo Terzano. A sostenere l’impegno della Fondazione Uspidalet interverrà, in qualità di

charity partner, Fondazione Mediolanum da sempre impegnata a difesa dell’infanzia in

condizioni di disagio, che raddoppierà i primi 5000 euro raccolti.

L’evento sarà infatti quindi l’occasione per dare il via alla raccolta fondi per l’acquisto di una

Risonanza Magnetica (RMN) per i pazienti pediatrici dell’Ospedale Infantile «Cesare

Arrigo» di Alessandria: un investimento da oltre un milione di euro, fortemente voluto dalla

Fondazione Uspidalet ETS e dal Dipartimento Pediatrico-Ostetrico dell’Azienda Ospedaliera.

La serata unirà la bellezza del luogo, il piacere della musica, la qualità dei vini e la forza

della solidarietà. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso sensoriale tra

degustazioni di eccellenze vitivinicole piemontesi (dai classici alle proposte sostenibili di

nuova generazione) musica dal vivo, racconti, atmosfere suggestive e momenti di

condivisione. Un’esperienza pensata per emozionare, ma anche per lasciare un segno

concreto.

«La nostra Fondazione è da sempre al fianco dell’Ospedale Infantile e di chi vi lavora con

passione e competenza – sottolinea Bruno Lulani, presidente della Fondazione Uspidalet ETS

–. Questo progetto è un investimento concreto nella salute dei nostri bambini

Grazie all’installazione della nuova apparecchiatura, sarà possibile eseguire ogni anno oltre

mille esami su pazienti pediatrici, anche in sedazione, in un ambiente pensato

appositamente per loro. Oltre a ridurre le liste d’attesa e limitare i trasferimenti in

ambulanza verso altre strutture, il progetto aprirà nuove possibilità di ricerca clinica,

formazione e innovazione.

«La nostra mission è portare l’eccellenza dove serve di più – aggiunge Lulani –. E questo

significa dotare Alessandria di strumenti all’altezza dei bisogni di una comunità che non può

aspettare. I bambini non possono aspettare. Abbiamo il dovere morale di agire subito,

insieme».

Per partecipare all’evento è prevista una donazione minima di 100 euro: l’intero ricavato

sarà destinato al progetto. La prenotazione è consigliata. Tutte le informazioni, i dettagli sul

progetto e le modalità per sostenere la raccolta fondi sono disponibili sul sito ufficiale della

Fondazione Uspidalet ETS: www.fondazioneuspidalet.it oppure scrivendo a:

info@fondazioneuspidalet.it