Con le “Cascine aperte” la Biblioteca comunale”S. Castelli”di Pontecurone intende dare seguito alla bella tradizione delle aperture di cultura e conoscenza del nostro territorio, iniziate due anni fa.

Dopo l’edizione 2023 dei Cortili aperti e quella dei Giardini aperti dello scorso anno, ora tocca alle prime tre cascine di cui conosceremo la storia: la Mirabella, la Bruciata (o Buona Speranza) e il Vigà (o Vidali).

Si tratta di cascine antiche, all’interno di un contesto molto interessante dal punto di vista storico.

Accolti benevolmente dai proprietari, sarà un piacere visitarle.

Ripercorrerne la loro storia plurisecolare ci aprirà nuovi orizzonti.

Il ritrovo è per domenica 14 settembre alle ore 15.30 davanti al Comune, presso il monumento a Don Orione. Il percorso sarà fatto in auto e ci saranno macchine per trasportare chi non dispone di un mezzo proprio.