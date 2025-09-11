È convocato per lunedì 15 settembre 2025 alle ore 20:00, presso la sala consiliare, un Consiglio Comunale monotematico straordinario e in adunanza aperta, dedicato alla situazione della rete fognaria e alle ripercussioni sulla salubrità delle acque marine. La seduta, richiesta dai consiglieri Marcello Bellacicco, Elisabetta Borghi, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri, è stata formalmente indetta dal Presidente del Consiglio, che ha riconosciuto la rilevanza pubblica della tematica, dopo il confronto con la Conferenza dei Capigruppo e la Giunta Comunale.

Il dibattito sarà aperto dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari con i rispettivi interventi introduttivi. Successivamente, è prevista una replica del Sindaco e dei Capigruppo, a cui seguiranno gli interventi dei cittadini. Potranno prendere la parola fino a un massimo di 5 persone, che dovranno accreditarsi a partire dall’inizio della seduta ed entro la conclusione del primo intervento del Sindaco. La scelta sarà vagliata dal Presidente del Consiglio, che darà precedenza a residenti o persone con interesse diretto sul territorio dianese. Il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, ma si potrà seguire in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Diano Marina (www.comune.dianomarina.im.it)

La questione della rete fognaria e della qualità delle acque marine rappresenta una priorità assoluta per Diano Marina, città a forte vocazione turistica. Il confronto pubblico intende coinvolgere non solo gli amministratori locali ma anche la cittadinanza e le associazioni, con l’obiettivo di condividere soluzioni a tutela dell’ambiente e del territorio.