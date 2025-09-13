L’episodio si è verificato verso mezzogiorno di questa mattina, presso la spiaggia del Mappamondo a Diano marina. Secondo la prima sommaria ricostruzione una donna di 85 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua: il bagnino di Gestione Municipali si è immediatamente accorto di quello che stava accadendo, si è gettato in acqua e l’ha portata a riva. nel frattempo è intervenuta l’ambulanza del 118: i sanitari hanno rianimato la dnna che era andata in arrestoc ardiaco e dopo averla stabilizzata l’hanno trasportata immediatamente in psepdale.

Secondo quanto è stato possibile apprendere la donna è deceduta mentre si trovava presso il nosocomio.