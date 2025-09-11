La Polizia di Stato di Alessandria, da sempre impegnata nei controlli nel settore del trasporto di animali vivi, ha sottoposto a verifiche due mezzi pesanti, il cui operato è poi risultato non conforme alle norme previste per tale tipologia di trasporto.

Il primo controllo ha riguardato un mezzo che trasportava due vitelli acquistati nel torinese e destinati alla provincia di Alessandria: il conducente è risultato sprovvisto della specifica autorizzazione attestante la sua titolarità a fungere anche da guardiano delle bestie in caso di bisogno, così come previsto dalla specifica normativa a tutela degli animali trasportati.

Il secondo controllo, invece, ha riguardato un mezzo pesante che stava trasportando pollame. Il conducente, in questo caso, non è stato in grado di dimostrare con specifica documentazione la conformità del mezzo alle norme igienico-sanitarie per quel tipo di trasporto specifico, pertanto sono state applicate le previste sanzioni amministrative ed è stata formalizzata una segnalazione all’ASL competente.

I servizi mirati al controllo del trasporto di animali vivi, inerenti a tutta la filiera del trasporto animali, costituiscono una tipologia di controllo particolarmente rilevante, funzionale a garantire la sicurezza alimentare, nonché ad accertare e contrastare eventuali episodi di maltrattamenti degli animali stessi.

L’unione Europea, già dal 2005, ha tracciato delle linee guida in materia, in cui sono definite le regole da rispettare per ridurre al minimo lo stress a cui sono sottoposti gli animali durante il trasporto. Le relative attività di controllo e contrasto, che vedono impegnata la Polizia Stradale su tutto il territorio nazionale, sono peraltro oggetto di un protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute.