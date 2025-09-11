A San Bartolomeo al Mare quattro giorni di festeggiamenti per San Matteo, evento promosso dall’Associazione San Matteo, con il patrocinio del Comune, nell’area manifestazioni sulla strada per Villa Faraldi. Venerdì 12 e sabato 13 e poi ancora sabato 20 e domenica 21 settembre a Molino del Fico) torna la Festa di San Matteo con un’edizione (la numero 66) tutta da vivere tra eventi culturali, sportivi, solidali e giochi per tutti.

Si comincia venerdì 12 settembre alle 14,30 con la gara di petanque, terne a sorteggio – libera a tutti. Alle 19.30 immancabile appuntamento con la Sagra dello Stoccafisso. La serata proseguirà alle 21 con l’Orchestra Antonella Marchini. Il programma di sabato 13 settembre prevede alle 19,30 l’apertura degli stand gastronomici. La serata proseguirà alle 21 quando si ballerà con l’Orchestra Cristian e la Luna Nueva. Sabato 20 settembre alle 15,45 tornano le “Moliniadi”, giochi e tanto divertimento per i bambini. Dopo l’apertura degli stand gastronomici alle 19,30 è in programma alle 21 la serata danzante con l’Orchestra Rossella.

Domenica 21 settembre, ultimo giorno di festeggiamenti, alle 16 verrà celebrata la santa messa con processione; alle 19.30 Sagra della Quaglia e alle 21 serata danzante con l’Orchestra Sonia De Castelli e Fiorenzo Tassinari.