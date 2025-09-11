Procedeva zigzagando in mezzo alla strada il conducente di un monopattino che lo scorso fine settimana nella notte è stato fermato dalla Polizia di Stato di Alessandria.

Le pattuglie della Sezione di Alessandria – Sottosezione di Ovada, mente si trovavano ferme per controlli in Alessandria, hanno notato un monopattino condotto da un 26enne, che procedeva a zig-zag in mezzo alla strada, rischiando di farsi investire dalle vetture in transito.

Subito fermato in sicurezza, l’uomo presentava inequivocabili sintomi caratterizzanti una condizione di ebbrezza alcolica. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite consentito.

Con stupore del conducente stesso, il quale continuava a ripetere che poteva condurre il monopattino anche in stato di ebbrezza, veniva deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per ulteriori violazioni al Codice della Strada commesse.

La Polizia di Stato ricorda che il monopattino a propulsione elettrica è considerato quale veicolo equiparato ai velocipedi, pertanto, in caso di accertato stato di ebbrezza alcolica alla guida, il conducente è sanzionabile ai sensi dell’art. 186 C.d.S., pur non essendo prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente di guida dal momento che per la conduzione non è richiesta alcuna abilitazione alla guida.