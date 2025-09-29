Casale Monferrato – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 42enne per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e atti persecutori.

In tarda serata, una richiesta di intervento pervenuta alla Centrale Operativa ha attivato la pattuglia del pronto intervento che, raggiunto il centro città, ha trovato un uomo in escandescenze che stava tentando di accedere all’interno dell’abitazione dell’ex compagna contro la sua volontà, alla presenza dei figli minorenni.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha estratto dall’ascensore un grosso cacciavite, con cui aveva bloccato l’impianto di sollevamento per impedirne l’utilizzo, e l’ha puntato verso le persone presenti. I Carabinieri lo hanno immediatamente disarmato, ma l’uomo ha reagito con violenza, innescando una colluttazione che ha richiesto l’intervento di ulteriori pattuglie in ausilio. Una volta contenuto e immobilizzato, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, a Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tre dei Carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in una settimana, per le quali si sono rese necessarie le cure dei sanitari.

In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la liberazione del 42enne e l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.