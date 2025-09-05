La Giunta Comunale, in considerazione anche del previsto aumento del traffico cittadino nelle prossime settimane e della riapertura delle scuole, ha deciso di intervenire per limitare l’accesso ai mezzi pesanti in corso Don Orione, via Balustra, via Toniolo e viale Kennedy, con la sistemazione di appositi “new jersey” per ridurre lo spazio di accesso, una soluzione già sperimentata la scorsa settimana in occasione della Festa della Madonna della Guardia e che sarà mantenuta fino alla riapertura del traffico sulla circonvallazione interessata da lavori di messa in sicurezza nel tratto fra la rotonda “liebig” e l’incrocio con via Toniolo. E’ una soluzione che consente l’accesso eventuale ai mezzi di soccorso, ma anche quelli di servizio (come i camion della nettezza urbana, autobus e mezzi dei Vigili del Fuoco), ma impedisce a tir e camion di grandi dimensioni di eludere il divieto di transito nel centro abitato. “Auspicavamo un maggiore rispetto di questi divieti che sono stati inevitabili – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Bonetti – insieme al Sindaco e con il coinvolgimento perfino del Prefetto, abbiamo cercato soluzioni viabilistiche alternative che limitassero in parte i disagi per i trasportatori ma non è stato possibile agire diversamente. Le infrazioni, pur non avendo finora causato gravi problemi al traffico cittadino, sono però risultate molto più di quelle previste. Basti pensare che la sola Polizia Locale, da giugno a oggi ha elevato oltre 250 multe. A questo punto, però, riteniamo opportuno intervenire limitando ulteriormente la possibilità di accesso alla città ai mezzi pesanti”.

Nelle immagini il restringimento delle carreggiate all’ingresso di corso Don Orione, via Balustra e via Toniolo.