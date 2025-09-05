Oggi, venerdì 5 settembre, con partenza in piazza Malaspina, ritorna la Stratortona, manifestazione podistica benefica organizzata dalla Croce Rossa Comitato di Tortona. Per partecipare è sufficiente acquistare la maglietta celebrativa, anche direttamente in piazza, prima della partenza.
La serata inizierà alle ore 19 con esibizioni e musica; la partenza per i bambini è fissata alle ore 20, quella per gli adulti alle 20.30. Al termine la CRI offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.
Nella foto il Sindaco Federico Chiodi e all’Assessore Giordana Tramarin insieme alla vicepresidente CRI Antonella Massavelli.