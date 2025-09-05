Nella giornata odierna la Polizia locale di Diano Marina è intervenuta su un cantiere attivo lungo la via Aurelia, dove erano in corso lavori di asfaltatura che stavano causando pesanti disagi alla circolazione. Durante l’ispezione, gli agenti hanno accertato che l’impresa incaricata – con sede in Piemonte e impegnata nel ripristino del manto stradale a seguito di precedenti interventi di allaccio alla rete elettrica – stava operando senza le necessarie autorizzazioni rilasciate da Anas e Comune. Il cantiere, avviato in maniera abusiva, ha comportato un notevole rallentamento del traffico lungo la principale arteria cittadina, con code e disagi per gli automobilisti.

All’impresa è stata comminata una sanzione di 900 euro, oltre all’ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e di interrompere i lavori.