Torna anche quest’anno la ormai tradizionale “Festa a 4 zampe” in programma domenica 21 Settembre a partire dalle ore 15:00 presso “Cascina Rosa” in Strada Provinciale Pavia n.22 a Valmadonna (AL), il canile-rifugio affidato ad A.T.A. (Associazione Tutela Animali).

L’evento – che verrà svolto anche in caso di pioggia – prevederà una grande “Pesca di beneficienza”, il tutto coronato da un rinfresco, per poi terminare con la presentazione del nuovo calendario “A.T.A. 2026”, il quale sarà acquistabile insieme a tanti altri gadget.

L’Assessora Comunale alla Tutela Animale Roberta Cazzulo, sottolinea: “È desiderio di tutti che l’iniziativa di domenica 21 Settembre sia davvero una festa per i nostri ‘amici a quattro zampe’ ospitati a ‘Cascina Rosa’ e accuditi affettuosamente e con dedizione dai volontari dell’A.T.A. che gestiscono anche il canile comunale sanitario, il gattile di Viale Teresa Michel e l’Ambulatorio Veterinario Comunale presso il Giardino Botanico. Una festa alla quale invito gli Alessandrini, molto affezionati a Cascina Rosa e sempre pronti a soddisfare i bisogni dei suoi ospiti a 4 zampe. A.T.A. prosegue con volontà e passione ad occuparsi degli amici animali e a rendere le strutture comunali sempre più accoglienti. Quella di domenica sarà inoltre l’occasione per i tanti cagnolini, giovani e meno giovani, di trovare una famiglia, dato il numero di abbandoni avvenuti quest’estate, ma soprattutto le rinunce di cani di proprietà. Il mio ringraziamento, incessante, va sempre a tutti i volontari che si occupano della cura dei nostri amici a quattro zampe e ai cittadini che dimostrano la loro sensibilità in ogni forma. Ricordo che le strutture comunali sono sempre alla ricerca di nuovi volontari: basta avere qualche ora a disposizione e presentarsi alle strutture”.

Si ricorda che il canile-rifugio “Cascina Rosa” segue ordinariamente i seguenti orari di apertura al pubblico:

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Info A.T.A.: www.associazionetutelaanimali.org