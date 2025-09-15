Serravalle Scrivia – Sono state necessarie tre pattuglie dei Carabinieri di Novi Ligure per ristabilire la calma sul treno regionale che da Torino porta a Genova.

La tiepida mattina estiva, sul convoglio di pendolari e turisti che vanno verso la riviera, è stata turbata dal solito viaggiatore senza biglietto che, al momento del controllo, rifiuta di regolarizzare la propria posizione e aggredisce il personale di bordo. Spintoni, urla, insulti e minacce, tanto che il capotreno è costretto a fermare il regionale alla stazione di Serravalle e a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Nel frattempo, l’uomo si è messo a litigare anche con gli altri passeggeri, che tentano invano di calmarlo affinché il treno possa ripartire. Ma l’uomo è una furia e tutte le persone presenti nella carrozza sono costrette a spostarsi negli altri vagoni per non subire le violenze dell’aggressore.

Solo l’intervento dei Carabinieri permette di ricomporre la situazione e di fare scendere l’uomo dal treno, che dopo quasi un’ora può riprendere la marcia.

Accompagnato in caserma, il 30enne, con svariati precedenti, viene denunciato per interruzione di pubblico servizio.