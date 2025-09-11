Tortona – L’attività di contrasto allo spaccio di droga nel tortonese da parte dei Carabinieri della locale Compagnia non trova mai posa. Servizi mirati, anche a largo raggio, controlli lungo le strade, nei parcheggi, ai luoghi di aggregazione, nei locali. Nella circostanza il teatro dell’attività di polizia giudiziaria è stato il parcheggio sotterraneo di un noto centro commerciale, dove i Carabinieri hanno arrestato un pusher sorpreso in flagranza mentre sta vendendo droga all’acquirente. I Carabinieri in borghese dell’Aliquota Operativa fermano entrambi. L’acquirente ha con sé l’involucro di cellophane contenente hashish, mentre lo spacciatore il contante appena incassato dal cliente.

Il monitoraggio continuo, reso ancora più efficace dalle segnalazioni dei cittadini, continua a dare riscontri positivi per il contenimento del problema, il cui contrasto rimane un’indiscussa priorità.