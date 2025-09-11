Cereseto – Intervento dei Carabinieri lungo la S.P. 457, dove è stato segnalato un autocarro che procede zigzagando pericolosamente, rischiando di causare incidenti con gli altri veicoli che percorrono la strada. Le pattuglie di Murisengo e Fubine raggiungono il veicolo, in quel momento fermo con una portiera aperta e il motore acceso. Il conducente sta aggredendo verbalmente i passeggeri di un’autovettura, in evidente stato di ubriachezza. I Carabinieri cercano di calmarlo e di identificarlo ma l’uomo non ne vuole sapere, oppone resistenza, offende gli operatori, ha atteggiamenti veementi e minacciosi. I Carabinieri devono contenerlo, è una furia, si avventa su uno di loro e lo colpisce con una testata, ferendolo. I colleghi lo immobilizzano e lo arrestano.

L’uomo, un 47enne senza fissa dimora, deve rispondere dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giorno seguente viene processato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.