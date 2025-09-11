Tortona – Controlli serrati sul territorio cittadino da parte dei Carabinieri per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini del centro, che hanno segnalato criticità prontamente recepite dalle forze dell’ordine, sempre coordinate dalle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Alessandria.

Un incremento di uomini e mezzi e l’effettuazione di servizi finalizzati a prevenire e a reprimere reati contro la persona e il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti, gli schiamazzi e le violazioni al Codice della Strada hanno portato, soprattutto nelle fasce serali e notturne e nei luoghi della movida, all’identificazione di circa cento persone, al sequestro di droga e armi improprie e alla contestazione di violazioni per condotte di guida non conformi.

Un pusher è stato denunciato per spaccio di hashish in flagranza, sei sono invece stati i “Daspo Willy” con divieto di accesso e stazionamento presso un locale pubblico teatro di risse, otto le persone denunciate per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere, con il conseguente sequestro di un cutter con lama estraibile, di un tirapugni, di due coltelli a serramanico, di cinque coltelli da cucina e di uno storditore elettrico tipo taser. Inoltre, tre denunciati per violazione alle norme sull’immigrazione e otto segnalati per uso personale di droga, con il sequestro complessivo di oltre due etti di stupefacenti tra eroina, cocaina e hashish.

A seguito di segnalazione da parte dei cittadini residenti in Corso Don Orione, sono stati inoltre attuati mirati servizi di controllo alla circolazione stradale, con particolare riguardo al transito ad alta velocità di ciclomotori, che costituiscono pericolo e disturbo alla quiete, con le Gazzelle della locale Compagnia che hanno rilevato tre contravvenzioni per rumori molesti a carico di altrettanti giovani motociclisti.