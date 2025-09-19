Ma che peccato

Domenica 21 settembre 2025.

Spettacolo itinerante con più repliche. Partenza e arrivo Piazza Santa Maria di Castello.

Partenze ore 10 – 10:20 – 10:40 – 11 – 11:20 – 11:40 – 12

Rassegna teatrale Notte Illegale a Spasso

Saggio degli alunni del laboratorio teatrale della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Tortona A”

Rassegna Notte Illegale a Spasso promossa da FITA Piemonte (Federazione Italiana Teatro Amatori), con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito del bando Musica e Dintorni 2025, organizzazione Gli Illegali BlogAL – Compagnia Notte Magica, Compagnia Spasso Carrabile.

Ingresso libero.

Come spettatore quali regole devo rispettare?

Poche e semplici:

I posti sono limitati e la prenotazione per una delle repliche deve essere fatta ai seguenti contatti.

Sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. E-mail: info@illegali.it

Avvisa se, dopo aver prenotato, non potessi venire.

Goditi lo spettacolo in serenità.

Il saggio preparato nell’anno scolastico 2022 / 2023 dagli alunni del laboratorio teatrale della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Tortona A”, con l’organizzazione delle insegnanti Sara Taverna e Claudia Chiodi, viene qui ripreso dai ragazzi in una nuova veste attraverso le strade, i giardini e i cortili di Alessandria.

Potrete seguire Dante e Virgilio che vi guideranno attraverso i “gironi infernali di Borgo Rovereto” mentre i bambini e i ragazzi del laboratorio, come attori professionisti, metteranno in scena il loro spettacolo più volte per ogni gruppo di pubblico.

Rassegna Notte Illegale a Spasso La rassegna teatrale “Notte Illegale a Spasso”, che si svolgerà ad Alessandria da marzo a settembre 2025, nasce per valorizzare il centro storico attraverso spettacoli diffusi in luoghi non convenzionali. Promossa da FITA Piemonte, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito del bando Musica e Dintorni 2025, coinvolge tre compagnie teatrali locali: Notte Magica, Spasso Carrabile e Gli Illegali – BlogAL. Gli eventi si terranno in spazi urbani suggestivi, trasformando piazze, cortili e librerie in palcoscenici a cielo aperto. L’iniziativa punta a rendere il teatro accessibile a tutti, favorendo la partecipazione della comunità e promuovendo un’esperienza culturale immersiva e innovativa