Domenica 21 settembre dalle 15 alle 18 presso la sala Don Piana a Diano Marina la Scuola di Musica San Giorgio di Cervo, giunta quest’anno al suo trentesimo d’attività, presenterà i suoi corsi.

Potrete provare i vari strumenti, parlare con gli insegnanti (dei corsi individuali e collettivi) e gli allievi, avere informazioni sulle lezioni di strumento o i corsi di musica per l’infanzia per bimbi da 0 anni in poi.

Sarà possibile inoltre effettuare una lezione di prova per i corsi “SI FA LA Musica” rivolti ai più piccoli. Questi laboratori sono proposti mediante tecniche di gioco, improvvisazione, danza ritmica, canto e musica poiché tutto ciò che è fisico, creativo e collettivo motiva ed emoziona il bambino in modo assai coinvolgente. Nello specifico:SI-FA-LA Musica 0-3 – lezione prova ore 17Laboratorio musico-motorio-espressivo che accoglie bambini da 0 a 3 anni insieme a un genitore e s’ispira alla Music Learning Theory di E. Gordon. Obiettivo principale: favorire la scoperta del suono e della musica come parte integrante della vita quotidiana e delle prime relazioni.SI-FA-LA Musica 3-6 – lezione prova ore 16Laboratorio musico-motorio-espressivo rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni che s’ispira alla metodologia Orff-Schulwerk e alla Music Learning Theory di E. Gordon. Obiettivo principale: sviluppare la musicalità spontanea e la capacità di espressione creativa attraverso il corpo, la voce e gli strumenti.SI-FA-LA Musica 6+ – lezione prova ore 15Laboratorio musico-motorio-espressivo che accoglie bambini dai 6 anni in poi e s’ispira alla metodologia Orff-Schulwerk. Obiettivo principale: avviare a una pratica musicale consapevole, mantenendo viva la gioia del fare musica insieme.

In un clima giocoso faremo musica insieme e una simpatica merenda.

Vi aspettiamo curiosi e numerosi !!

Sala Don Piana via Lombardi e Rossignoli 37 Diano Marina