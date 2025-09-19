Pomeriggio intenso per l’Emergenza Sanitaria di Alessandria che ha dovuto gestire due differenti incidenti stradali, avvenuti pressocché contemporaneamente uno sulla A7 a Vignole Borbera e l’altro sull’A26 all’altezza di Tagliolo Monferrato con diversi veicoli coinvolti.

Fortunatamente nessuno dei feriti è in gravi condizioni, il bilancio definitivo dei 2 incidenti è di 13 feriti, di cui uno solo in codice giallo, mentre gli altri codici verdi.

Sono intervenuti diversi mezzi di soccorso di base e il mezzo di soccorso avanzato di Novi Ligure.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Novi Ligure, Acqui Terme e Tortona.

