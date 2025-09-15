Novi Ligure – Ex S.S. 35 bis da Bosco Marengo: ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è finito fuori strada. Verosimilmente una tragica fatalità. Così ha perso la vita un 34enne, poco prima delle tre di questa mattina.

Sul posto, a prestare i soccorsi, poi risultati vani, personale del 118 e Carabinieri del Radiomobile, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica, quasi certamente non imputabile a terzi, atteso che i primi rilevamenti lascerebbero pensare a una fuoriuscita autonoma.