Il 29 settembre il Centro per l’impiego di Tortona, insieme all’agenzia per il lavoro Adecco, organizza un recruiting day per conoscere le opportunità professionali dell’azienda Ramaplast spa di Castelnuovo Scrivia.
I colloqui che si svolgeranno sono orientati a cercare in particolare persone da inserire nel ruolo di operaio addetto allo stampaggio nel settore gomma plastica.
È previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Appuntamento lunedì 29 settembre alle 9.30 al Centro per l’impiego di Tortona, in via Marsala 22.
Per iscriverti e partecipare all’evento puoi contattare la filiale Adecco (0143 70750, noviligure.garibaldi@adecco.it).