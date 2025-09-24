Nasce il progetto che intende ospitare da ottobre 2026 ad aprile 2027 una nuova stagione musicale dedicata alla sua prestigiosa tradizione concertistica, con una programmazione articolata e di grande richiamo che si affiancherà alle rassegne già consolidate in modo sinergico e condiviso.

Il progetto nasce in stretta sinergia con due realtà di eccellenza: il Festival Echos – I luoghi e la musica e la stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Casale Monferrato.

Le due rassegne metteranno a disposizione la loro Direzione Artistica affidata al Maestro Sergio Marchegiani, garantendo coordinamento e una gestione di alto livello professionale, frutto di pluridecennale esperienza per finalizzare una progettualità qualitativamente elevata e di ampio respiro.

Una stagione che vedrà l’interazione tra le storiche sedi dell’Accademia Filarmonica e di Palazzo Langosco con il Teatro Municipale dando vita a uno spazio performativo esteso, così da valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale della città e offrire occasioni di fruizione più diffuse.

“Con questo nuovo percorso, che vede la Direzione Artistica affidata al Maestro Marchegiani – ha sottolineato il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra – intendiamo dare maggiore risalto alla nostra tradizione musicale, che è parte integrante della storia e dell’identità cittadina, creando al contempo un’offerta culturale attrattiva per il territorio”.