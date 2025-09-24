Sabato 27 settembre, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” 2025,il MAR Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia organizzauna passeggiata con visita guidata lungo la Via Iulia Augusta, da Menton Garavan alla piana di Latte passando per Capo Mortola. L’escursione rappresenta una perfetta occasione per scoprire la storia del territorio intemelio e ammirare le bellezze naturalistiche e architettoniche che contraddistinguono il suo ricco e variegato paesaggio. I partecipanti saranno accompagnati lungo l’antica via romana da Daniela Gandolfi, Danila Allaria, Ivano Ferrando e Luca Storino.

Le “Giornate Europee del Patrimonio” 2025 (European Heritage Days) sono dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”. Il plurale “Architetture” richiama la molteplicità di tipologie e funzioni del patrimonio costruito: dai monumenti celebri delle città d’arte agli edifici meno noti delle aree rurali e industriali. “L’arte di costruire” invita a riscoprire la varietà di stili, materiali e saperi che hanno modellato l’ambiente costruito europeo, dalla preistoria fino a oggi.

Appuntamento alle 13.30 nell’atrio della stazione di Ventimiglia già muniti di biglietto.

Partenza col treno delle 13.48 con arrivo a Garavan alle 13.58. Durata dell’escursione 3 ore circa.

Ritorno libero da Latte (bus linea Ponte san Luigi – Ventimiglia con passaggio da Latte alle ore 18.25 o proseguendo a piedi sul restante tratto della Via).

Prenotazione richiesta tramite telefono o mail

In occasione dell’evento il Museo sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (chiuso al pomeriggio) con biglietto ridotto a € 3,00 per tutti i partecipanti.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/ www.marventimiglia.it

Facebook – Instagram: @marventimiglia