L’Associazione culturale “Il Paese di don Orione APS” è pronto a farci fare un vero e proprio tuffo nel passato, con due appuntamenti pensati per ritrovare, riscoprire la nostra storia e divertirci insieme.

Si comincia domenica 21 settembre, alle 16:30, con un pomeriggio di ricordi. Presso la storica sala S.O.A.M.S., che un tempo era il cinema del paese, sarà proiettato un film-documento che ci riporterà indietro nel tempo, precisamente nel 1950. Un’occasione per riscoprire volti, luoghi e tradizioni che hanno segnato il nostro passato.

Ma l’associazione ha pensato anche al divertimento. Giovedì 25 settembre, alle 20:30, sempre nella stessa sala, si svolgerà il 2° torneo di dialetto. Un evento che promette tante risate e che celebra la nostra identità e le nostre tradizioni. Sarà una serata per stare insieme, fare il tifo e dimostrare che il nostro dialetto è ancora vivo.

L’associazione culturale “Il paese di don Orione APS” ha organizzato questi due eventi per tutti, dai nonni ai nipoti. Un modo per tenere viva la memoria, unire la comunità e far sì che il passato continui a vivere nel presente, per le generazioni di oggi e di domani.