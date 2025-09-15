Dalle ore 06:20 circa di oggi tre squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria sono impegnati nel comune di Castelletto d’Orba per l’incendio di un
fienile ubicato al primo piano di un fabbricato adibito a rimessa ed adiacente ad una civile abitazione.
L’intervento del personale VVF ha permesso di contenere la propagazione dell’incendio all’abitazione salvaguardando la stessa da ulteriori danni.
Sul posto sta inoltre operando personale VVF del Comando di Novara con un escavatore pesante per la rimozione del materiale all’interno del fienile al fine di consentirne il minuto spegnimento.
L’intervento risulta tuttora in corso e se ne prevede la conclusione nella serata odierna.
Sul posto il Sindaco di Castelletto d’Orba e i Carabinieri della locale stazione.