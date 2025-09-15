Piemonte in festa con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 24.516 euro: in via Benedicta Martiri a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, colpo da 14mila euro grazie a tre ambi e un terno, mentre in corso Francia a Rivoli, in provincia di Torino, vinti 10.516 euro con un ambo, due ambi ‘Oro’ e un terno ‘Oro’. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 912,4 milioni di euro da inizio 2025.

