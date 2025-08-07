Il 6 e 7 settembre San Bartolomeo al Mare alza il vessillo dei pirati e trasforma Piazza Torre Santa Maria in un approdo dove vivere avventure con giochi di ruolo, incontrare gruppi e associazioni legati al mondo ludico e provare giochi di mare, il tutto accompagnato da musica, street food e spettacoli. Dopo l’annuncio ufficiale, il West Coast Festival torna a farsi sentire.

Al via le prenotazioni gratuite delle avventure di gioco di ruolo: per tutti i giocatori è possibile prenotare le proprie sessioni di gioco di ruolo attraverso il sito ufficiale: https://linktr.ee/westcoastfestival. Un’occasione per garantirsi un posto ai tavoli più richiesti, incontrare autori, provare avventure inedite o riscoprire classici.

E’ disponibile un’ampia scelta di giochi di ruolo per tutte le età, alcuni giocabili a partire dagli 8 anni in su. Il tutto sarà mediato da autori, facilitatori e game designer esperti. Un’occasione preziosa per provare giochi nuovi, classici e titoli internazionali, tutti all’insegna dell’inclusività, della creatività e del gioco sicuro e consapevole.

Grazie al passaparola mediatico sono già pervenute prenotazioni da tutto il nord Italia: Torino, Milano, Genova e Venezia. Sarà disponibile un team di accoglienza in loco durante le giornate del Festival, per guidare gli utenti nella scelta dei giochi più adatti alle proprie esigenze.

TO Play di Torino ha confermato il proprio patrocinio al Festival. Giunto alla sua ottava edizione, TO Play è l’evento gratuito di riferimento per gli amanti del gioco di ruolo e del gioco da tavolo, con oltre 200 tavoli da gioco, più di 50 associazioni ludiche coinvolte e 8000 presenze. TO Play quest’anno si svolgerà a Torino al Parco Dora il 13 e 14 Settembre.

E’ stata svelata la locandina ufficiale, firmata dall’illustratore Mirco Paganessi nonché co-autore del gioco di ruolo Aureus Aestus, già noto al pubblico per le sue opere a tema fantasy e piratesco.

Il programma, già fitto di tavoli di gioco, musica e spettacoli, si arricchisce anche sul fronte digitale: durante le due giornate sono previste dirette streaming da Piazza Torre Santa Maria. Si potranno vedere sui canali Twitch e YouTube di “5 Dragons Collective” e saranno curate dal content creator Andrea “Papà Castoro” Sanguineti, accompagnato da una squadra d’eccezione: Mariana Castiglione, Tamara Mereta, Elia Folco e Luca “Luke” Arrighini, direttamente da Radio Brea di Sentieri Tolkeniani, si alterneranno per raccontare i momenti clou del Festival, interagire con il pubblico e portare il Festival anche a chi non potrà essere fisicamente presente.

Non mancheranno le esperienze parallele firmate West Coast OFF, Festival diffuso sul territorio di San Bartolomeo al Mare che si svolge parallelamente al Festival principale, con l’obiettivo di incrementare l’offerta con proposte alternative rispetto al programma ufficiale.

Ogni momento del West Coast Festival sarà immortalato grazie all’occhio attento del fotografo Gianni Bellanca e del suo staff, al fine di documentare l’intero evento e raccontarne la magia sotto forma di immagini.

Non solo gioco, ma anche spettacoli.

Entrambi i giorni ci saranno spettacoli serali con interazione del pubblico sotto forma di gioco di ruolo, a cura di Gianluca “Kalu” Valli con la partecipazione di Federica “Rika” Demori.

La conduzione della serata del 6 Settembre e il successivo DJ set saranno affidati a Tania “TiTania” Galante, speaker radiofonica, DJ e voce narrante, una delle voci di punta di Radiofreccia, la radio rock del gruppo RTL 102.5.

Il 7 Settembre sarà la volta di Phoenix Crew di Genova, che porterà uno spettacolo di danza K-pop.

Il West Coast Festival si conferma quindi un’occasione unica per scoprire, giocare, incontrare autori, ascoltare musica e vivere San Bartolomeo al Mare da una prospettiva completamente nuova. Un Festival che unisce gioco di ruolo, cultura, arte e convivialità in un grande racconto collettivo, con la cornice suggestiva della Torre Santa Maria a fare da sfondo a due giorni di avventura e scoperta.

Restate sintonizzati sui canali ufficiali per aggiornamenti sugli ospiti, il programma dettagliato e le ultime sorprese: https://linktr.ee/westcoastfestival.