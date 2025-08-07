Vignale Monferrato – La tranquillità di una giornata di lavoro è stata rotta da un incidente inaspettato in un allevamento locale. Il proprietario dell’azienda, un ottantenne, è stato improvvisamente colpito da un giovane bovino mentre stava svolgendo le normali attività all’interno della stalla. L’animale, probabilmente spaventato o infastidito, ha caricato e aggredito l’uomo con violente testate, buttandolo a terra.

Grazie all’immediato intervento di un assistente, resosi subito reso conto della gravità della situazione, il bovino è stato fermato, calmato e ricondotto nel suo recinto.

Carabinieri e personale del 118 sono giunti rapidamente sul posto per prestare soccorso all’anziano imprenditore, trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale di Alessandria, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni hanno inizialmente destato preoccupazione, ma la rapidità degli interventi ha probabilmente evitato il peggio.

Sul posto, anche i tecnici dello SPRESAL e i rappresentanti dell’ASL, che hanno avviato accertamenti per approfondire le circostanze dell’incidente.