Ufficiale l’inizio dei lavori per la riqualifica del parco secolare del Polo di Marengo; oggi martedì 5 agosto gli operai hanno dato il via ai lavori.

Il progetto «Marengo Hub», che rientra nel Bando Periferie 2016, vedrà sei ettari circa di area verde rimessi a nuovo sia nella parte storica, accanto al museo, sia in quella da decenni diventata incolta e bosco.

“Sono lieto di annunciare che, dopo mesi di pianificazione e collaborazione con il comune di Alessandria, sono ufficialmente iniziati i lavori per il rifacimento del parco di Marengo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la valorizzazione dell’intero Polo Culturale e per tutta la provincia alessandrina.”, afferma il Consigliere provinciale delegato a Marengo Maurizio Sciaudone.

Da oggi il parco si prepara a rinascere e ad acquistare quella dignità meritata data l’importanza storica del luogo in cui sorge, ma non solo il renderlo fruibile permetterà ai cittadini di Alessandria e della provincia di riappropriarsi di un luogo che gli appartiene.

Attenderemo la prossima estate, quando i lavori giungeranno al termine, per passeggiare nuovamente all’ombra dei grandi platani di epoca napoleonica.