San Bartolomeo al Mare celebra un importante traguardo nel settore del turismo accessibile, confermando il suo impegno nell’accoglienza di tutti i visitatori. La località è stata inserita in una guida speciale, frutto della collaborazione tra la Consulta Regionale per i diritti della persona handicappata della la Regione, l’Inail, l’Associazione Sclerosi Multipla e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che promuove le strutture turistiche pensate per chi ha esigenze specifiche. «L’iniziativa – spiega Federico Lepra, consigliere comunale delegato al Turismo – premia le strutture ricettive e balneari che garantiscono l’accessibilità a persone con disabilità motorie, visive e uditive. Chiederemo la collaborazione di esercenti e commercianti per formare e sensibilizzare sul tema, in modo da poter estendere ulteriormente la visibilità delle strutture». Tra gli hotel, l’Hotel Europa Riviera si distingue per la sua offerta inclusiva, rendendolo un punto di riferimento per i turisti che cercano una vacanza senza barriere. Anche il litorale di San Bartolomeo al Mare si fa notare per la sua attenzione all’accessibilità. Numerosi stabilimenti balneari sono stati infatti inclusi nella guida: Bagni Medusa, Bagni Jack, Pensione Villa San Giuseppe, Bagni Bassamarea, Bagni Estere e Bagni Fortuna. Questi lidi offrono servizi e percorsi pensati per consentire a tutti di godere appieno del mare e della spiaggia, garantendo un’esperienza di relax e divertimento senza ostacoli. Come sottolineato dal consigliere comunale con delega al Turismo, Federico Lepra, «l’inclusione è un valore centrale per l’amministrazione e per l’intera comunità. L’inserimento in questa guida speciale non è solo motivo di orgoglio, ma anche un riconoscimento concreto del lavoro svolto per promuovere un modello di turismo che sia realmente aperto e accogliente per tutti, senza distinzioni. San Bartolomeo al Mare si posiziona così come una destinazione di eccellenza per il turismo inclusivo e per un’estate davvero per tutti».

