È stata effettuata nei giorni scorsi una derattizzazione straordinaria su tutto il territorio della città di Imperia.

Nuovi erogatori ed esche sono stati posizionati a Oneglia, sia all’interno delle isole ecologiche, nelle zone limitrofe e nelle vicinanze delle passeggiate a mare, nonché presso gli stabilimenti balneari.

Gli interventi hanno interessato anche i quartieri di Borgo Foce, Borgo Prino, Borgo Marina e il Parasio.

L’operazione rientra nel programma di controllo e prevenzione per garantire l’igiene e la sicurezza urbana sul territorio comunale.

“Questo intervento straordinario di derattizzazione rappresenta un’azione concreta per tutelare la salute pubblica e mantenere alti gli standard di igiene urbana nella nostra città. L’intervento straordinario si aggiunge a quelli ordinari di derattizzazione eseguiti con cadenza trimestrale in oltre 1300 punti della città e della frazioni. Continueremo a monitorare costantemente la situazione e a intervenire tempestivamente dove necessario, con particolare attenzione alle aree più frequentate dai cittadini e dai turisti, per garantire un ambiente sicuro per tutti”dichiara l’assessore all’Ambiente Giuseppe Fossati.