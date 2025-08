Mercoledì 6 agosto, a partire dalle 19.30, nell’ambito degli APERISOMS, alla SOMS di via Cavanna torna la magia del blues dal vivo con i Majin Blues! Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle sonorità calde e potenti di una band che ha fatto del viaggio musicale la propria missione: da Howlin’ Wolf a Joe Bonamassa, dai Doors a De André, con i Majin Blues vi aspetta un viaggio tra le mille sfaccettature del blues.

La grande energia del gruppo, composto da Gerardo Baldassarre (voce), Edoardo Traverso (tastiera), Luca Guarnieri (batteria), Daniele Dardato (chitarra elettrica), Lorenzo Zimarro (basso) Federico Bertolini (tromba e chitarra), vi farà ballare e divertire.

Come sempre, ingresso libero dalle 19.30

Grill & Beer con St George Pub

aperitivi e drinks con Christopher Rovella

Ricordiamo inoltre che, ogni mercoledì dalle 19.30 in poi è disponibile, per chiunque arrivi alla SOMS, il nostro angolo di BOOK CROSSING dove è possibile scegliere i libri da portare via con sé.

Più di trecento titoli tra i quali scegliere: gialli, thriller, letteratura romantica, narrativa italiana e straniera, libri umoristici, biografie, saggistica, libri di viaggi, cucina, libri per ragazzi…ottimi compagni di cui munirsi sia se si va o al mare o in montagna in vacanza sia se si resta a casa perchè ci consentono di viaggiare ad occhi aperti.