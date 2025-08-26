Dopo Santa Croce è indubbiamente la Festa più importanate. parliamo di quella in programma tutti gli anni il 29 agosto la Festa della Madonna della Guardia.

IL PROGRAMMA

Alla vigilia della festa, giovedì 28 agosto, alle ore 23.00, il vescovo diocesano Sua Ecc.za Rev.ma Guido Marini presiederà la Santa Messa con i parroci della città ed a seguire il tradizionale “Caffè di Don Orione”.

Il giorno della festa, venerdì 29 agosto, oltre al Pontificale delle ore 10.30 presieduto dal cardinale Oscar Cantoni, numerose saranno le Sante Messe a partire dalle ore 6.30 presieduta dal rettore del Santuario Don Alessandro D’Acunto ed alle ore 7.30 dal vicario generale Don Maurizio Macchi. La Santa Messa dei giubilei sacerdotali e religiosi alle ore 8.30 sarà presieduta dal direttore generale dell’Opera Don Orione Padre Tarcisio Vieira. Nel pomeriggio alle ore 15.30 presiederà Don Giovanni Carollo, direttore provinciale, mentre alle ore 17.00 il vescovo diocesano S.E. Mons. Guido Marini presiederà la Santa Messa e guiderà successivamente la solenne processione con la Statua della Madonna fino in Duomo con la recita del Credo come voleva Don Orione e, al rientro in Santuario, impartirà la Benedizione Eucaristica. Alle ore 21.00 la Santa Messa sarà presieduta da Don Paolo Padrini, segretario vescovile diocesano e vicario foraneo, al termine lo spettacolo pirotecnico (ore 22.15). Infine alle ore 22.30 Don Costantino Marostegan, parroco di Pozzolo Formigaro, concluderà la giornata con l’ultima Santa Messa.

Anche in Cripta verranno celebrate le Sante Messe alle ore 8-9-10-11-18.30.

La mattina seguente, sabato 30 agosto, alle ore 8.00, la celebrazione eucaristica per tutti i benefattori defunti.

Per tutti, in particolare per chi non potesse partecipare alle funzioni, si potrà seguire ogni giorno sul sito internet (www.madonnadellaguardiatortona.it) e sulla pagina Facebook /Madonna della guardia di Tortona) del Santuario la pubblicazione dell’articolo con la cronaca della giornata arricchito di foto ed audio delle riflessioni.