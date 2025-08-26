La Città di Novi Ligure si appresta a celebrare il decennale dalla scomparsa di Don Franco Zanolli, figura amata e punto di riferimento per l’intera comunità.
Le commemorazioni, organizzate dal Comitato per la celebrazione del suo ricordo in collaborazione con il Comune di Novi Ligure, prevedono tre significativi appuntamenti volti a ripercorrere e valorizzare la sua eredità spirituale e umana.
Giovedì 4 settembre, ore 21.00 nella Collegiata di Santa Maria Maggiore si terrà una solenne celebrazione eucaristica in ricordo di Don Franco, momento di raccoglimento e preghiera per tutta la cittadinanza.
Sabato 13 settembre, ore 9.30 presso la sala del Consiglio Comunale di Palazzo Dellepiane si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “i suoi parrocchiani e gli amici ricordano Don Franco”, un’occasione per non dimenticare l’eredità spirituale e umana di un sacerdote, amico e pastore. Interverranno S.E. Monsignor Martino Canessa, Vescovo Emerito della Diocesi di Tortona, ed il Sindaco Rocchino Muliere.
Durante la mattinata saranno proiettati foto e video che ripercorrono le tappe più significative della vita di Don Franco, a cura di Fausto Mogni e Renato Boccassi. Nel corso dell’incontro, la Signora Ada Geraldini Caraccia presenterà una borsa di studio istituita in memoria di Don Franco, destinata ad uno studente novese meritevole.
Sempre in data 13 settembre, alle ore 21.00, presso la Collegiata di Santa Maria Maggiore si svolgerà il concerto “10 anni con te nel cuore” del Coro NovinCanto, diretto dalla Maestra Cecilia Lee Hyo.
Un omaggio musicale per concludere le commemorazioni nel segno della condivisione e della gratitudine.
Le iniziative rappresentano un momento importante di unione e riflessione per tutta la comunità novese, che avrà modo di rendere omaggio ad una figura indimenticabile, capace di lasciare un segno profondo nei cuori dei suoi parrocchiani e di tutti coloro che lo hanno conosciuto.
