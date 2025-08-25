Da Sabato 6 a Lunedì 8 Settembre a Villaromagnano, il comune, in collaborazione con la Parrocchia San Michele, la Pro Loco e ASD Villaromagnano, organizza la festa patronale di San Michele Arcangelo. Sabato alle ore 11, presso il municipio, inaugurazione mostra di pittura “Arte a Km 0” e, alle ore 16, presso il campo sportivo “Luca Walter Guerci”, amichevole di calcio “ASD Villaromagnano – Juniores Gaviese”. Alle ore 21 S.Messa e processione celebrata dal Vescovo di Tortona Guido Marini, seguirà processione con la banda e apertura banco di Beneficenza.

Domenica 7, per tutto il giorno, fiera e street food per le vie del centro con la partecipazione della pista di MTB di “Enjoy the Trail” e “Battesimo della sella” con Silverado Ranch. Al pomeriggio, presso il campo sportivo parrocchiale: alle 16 “giochi sotto il campanile” per i più piccoli e alle 18 tradizionale partita di calcio “Vecchie Glorie vs Giovani Speranze” .

Dalle 21, in Piazza San Michele, musica con i “Dj’s in tour” e presentazione ASD Villaromagnano. Lunedì 8, in Piazza San Michele, dalle 19 street food e dalle 21 musica con “Bruno D’Andrea Group”.

