I Carabinieri della compagnia di Tortona sono intervenuti per sedare una piccola rissa che si è svolta in un locale pubblico in città. Secondo quando è stato possibile appurare, alcuni giovani dopo una vivace discussione, sono venuti alle mani e si sono azzuffati a calci e pugni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tortona che dopo aver sedato gli animi hanno proceduto alle operazioni di rito.

Al momento in cui scriviamo non sappiamo ancora gli sviluppi che ha preso la questione, ma sembra che non ci siano stati feriti gravi. Saranno probabilmente i Carabinieri, magari attraverso un comunicato ufficiale, a chiarire se sia sia trattato di una semplice discussione sopra le righe sfociata con una scazzottata (come può accadere), oppure se si è trattato di qualcosa di più grave.

Alla vicenda avrebbero assistito anche alcuni clienti presenti all’interno del locale che però a quanto pare non c’entrerebbe nulla con quanto accaduto, ma sarebbe stato solo teatro dell’episodio ed avrebbe subito alcuni danni alla vetrina.