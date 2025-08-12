Il Coro della Val Curone, continua la sua tournée estiva in valle, con la seconda data in calendario. La corale si esibirà martedì 12 agosto, alle 21, presso la chiesa di S.Giorgio a Garadassi, frazione di Fabbrica Curone, presentando un ricco repertorio che spazia da pezzi sacri in latino, a melodie più popolari compresi testi dei Beatles, Radiohead e Bob Dylan. Il tutto, come sempre, sotto la direzione del Maestro Giorgio Ubaldi e con l’ accompagnamento della chitarra di Beppe Amato e delle percussioni di Silvano Arecco.

Lorenza Cavanna