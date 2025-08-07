Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 agosto, si è verificato un incidente frontale tra due auto a Valmadonna.

Un uomo di 30 anni è stato trasportato ad Alessandria in codice giallo con un politrauma, mentre purtroppo l’altro uomo coinvolto di 62 anni è deceduto sul posto dopo lunghe manovre rianimatorie.

Sono intervenuti l’automedica e il mezzo di soccorso sia avanzato sia di base di Valenza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza.

