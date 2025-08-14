ALESSANDRIA Nei giorni scorsi il personale della squadra volanti interveniva per un tentato furto avvenuto all’interno dell’esercizio commerciale ZARA di C.so Roma. L’individuo aveva provato a portare via della merce dandosi alla fuga inseguito dall’addetto alla vigilanza.

Gli operatori sono arrivati sul posto intercettavano il ragazzo, conducendolo nel negozio per effettuare una perquisizione personale in luogo idoneo e consono. Nel suo zaino rinvenivano un paio di scarpe e un profumo, rivendibili, che prontamente venivano restituiti alla responsabile dell’esercizio.

La squadra volanti decideva di condurlo presso gli uffici della Questura per svolgere le attività di rito, tuttavia, la situazione si complicava quando il soggetto invitato a consegnare i suoi effetti personali prima di salire sulla “volante” reagiva con violenza colpendo uno degli operatori con due pugni in viso e l’altro con uno schiaffo al volto.

Gli operatori riuscivano comunque a contenerlo e a raggiungere gli uffici dove veniva arrestato per tentato furto aggravato, resistenza, violenza a P.U. e lesioni aggravate, arresto convalidato dal giudice il giorno dopo.

Gli operatori, invece, riportavano lesioni giudicate guaribili in sette giorni.