Grave incidente stradale alle 7,30 di questa mattina, Giovedì 14 agosto, a Garbagna: secondo una prima sommaria ricostruzione una pensionata di 75 anni alla guida della propria “Mini” stava recandosi al santuario Madonna del lago sopra il paese probabilmente per andare alla funzione religiosa quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che è precipitata in una scarpata. L’auto è caduta per oltre trenta metri con la donna all’interno dell’abitacolo che è rimasta praticamente illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che dopo aver tratto in salvo la donna hanno recuperato l’auto rientrando in sede solo dopo quasi tre ore.

la pensionata che se l’è vista brutta, accenderà sicuramente un cero alla Madonna per lo scampato pericolo.